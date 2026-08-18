Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο Αφγανός που έδινε ναρκωτικά σε ανήλικες και τις βίαζε!

Με απόφαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία του 23χρονου Αφγανού που προμήθευε ναρκωτικά σε ανήλικες και στη συνέχεια τις βίαζε.

Πρόκειται για τον TARAKI Safiullah του Amanullah και της Riza, γεννημένο το 2003, στο Αφγανιστάν.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας που είχε ανακοινωθεί από την Υπηρεσία στις 27 Μαρτίου 2026.

Έκκληση για πληροφορίες

Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2310388510, 2310388517, 2310388518, 2310388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.