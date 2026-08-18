“Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026”: Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ στη Σαντορίνη κατά της φοροδιαφυγής

Η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό από τους μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη, δράση που ονομάστηκε «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026».

Οι εν λόγω έλεγχοι βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, και έκαναν αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις (παραβατικότητα 46%). Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ.