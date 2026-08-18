MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026”: Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ στη Σαντορίνη κατά της φοροδιαφυγής

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό από τους μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη, δράση που ονομάστηκε «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026».

Οι εν λόγω έλεγχοι βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, και έκαναν αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις (παραβατικότητα 46%). Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ.

ΑΑΔΕ Σαντορίνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα: Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, συνεχίζει την πορεία του

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιταλία: Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο Αίτνα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Φιλιππίνες: Βίντεο σοκ από ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Σκοτώθηκε μαθητής, αυτοκτόνησε ο δράσης

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η πρώτη ανάρτηση του Τάσου Χαλκιά μετά τη φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό: “Κάνε τον πόνο σύντροφο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Νορβηγία: Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Χάραλντ – Σε αναρρωτική άδεια δύο εβδομάδων