Φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, στη Μαγνησία, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:00. Στις 18:01 το 112 έστειλε μήνυμα για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.