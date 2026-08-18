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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χειροπέδες σε πέντε διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου

Αρχείο Intime
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Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, πέντε διακινητές, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί και δύο ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Εγνατία οδό Κήπων-Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου σε συνεργασία με Αξιωματούχους της Frontex συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, διότι ως οδηγός και συνοδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 9 μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εγνατία οδό Κήπων-Αλεξανδρούπολης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών δύο αλλοδαποί, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Τυχερού Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου Ορεστιάδας.

Έβρος Ελληνική Αστυνομία

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