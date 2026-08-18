Φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση πλησίον του Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 17:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Εξαιτίας της φωτιάς υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία στην οδό Ασκληπιού έχει εκτραπεί από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Αυτή τη στιγμή σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πειραιά.