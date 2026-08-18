Αυτοκίνητο που μετέφερε οικογένεια λαμπάδιασε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – Δείτε βίντεο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Εικόνες πανικού σημειώθηκαν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Το ατύχημα με το φλεγόμενο αυτοκίνητο με οικογένεια στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας συνέβη στο ύψος του Σχηματαρίου στο ρεύμα προς Αθήνα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του LamiaReport, μέχρι ο οδηγός να σταματήσει το αμάξι, είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η οικογένεια κατάφερε και βγήκε από το αυτοκίνητο.
Τέλος, τις συνθήκες του σοβαρού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.