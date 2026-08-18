MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο που μετέφερε οικογένεια λαμπάδιασε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εικόνες πανικού σημειώθηκαν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ατύχημα με το φλεγόμενο αυτοκίνητο με οικογένεια στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας συνέβη στο ύψος του Σχηματαρίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του LamiaReport, μέχρι ο οδηγός να σταματήσει το αμάξι, είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η οικογένεια κατάφερε και βγήκε από το αυτοκίνητο.

Τέλος, τις συνθήκες του σοβαρού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.

Λαμία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: “Πρώτη” για Εντιαγέ, ανεβάζει ρυθμούς ο Τάχα Αλι

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η δημοτικότητα Τραμπ κατρακύλησε στο 33% – Το χαμηλότερο ποσοστό και των δυο θητειών του

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Χαμηλή θερμοκρασία σώματος: 6 πιθανές αιτίες και πότε χρειάζεται προσοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Πέθανε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

ΕΘΝΙΚΑ 2 ώρες πριν

Προκαλεί η Τουρκία: 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Πέθανε στα 69 του ο δημοσιογράφος, Γιάννης Τζούστας