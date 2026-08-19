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Η Μαρία Αναστασοπούλου απολαμβάνει τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού

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Μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση κοντά στην Αθήνα έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου. H δημοσιογράφος – παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ βρέθηκε στην Υδρούσα, το νησάκι που είναι γνωστό και ως Κατραμονήσι.

Η Μαρία Αναστασοπούλου μοιράστηκε την Τρίτη (18.08.2026) με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την εξόρμησή της πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στον ΣΚΑΪ.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ποζάρει χαμογελαστή στην ακροθαλασσιά, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η Υδρούσα βρίσκεται απέναντι από τον Ναυτικό Όμιλο Βούλας και αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για σκάφη τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το μικρό νησί, έκτασης περίπου 57 στρεμμάτων, είναι γνωστό στους κατοίκους των απέναντι ακτών της Αττικής και με την ονομασία Κατραμονήσι.

Μαρία Αναστασοπούλου

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