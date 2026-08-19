Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση δύο οχημάτων στον Περιφερειακό – Αυξημένη κίνηση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης περίπου στις 08:30 το πρωί στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος της Νεάπολης, με αποτέλεσμα να προκληθούν μόνο υλικές ζημιές.

Εξαιτίας του περιστατικού, η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.