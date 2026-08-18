Καβάλα: Σύλληψη 39χρονου για κατοχή κάνναβης στο λιμάνι

Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026, στην Καβάλα, ένας 39χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, στον κεντρικό επιβατικό λιμένα της πόλης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε στον 39χρονο, πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό τον Άγιο Ευστράτιο, εντοπίστηκε στην κατοχή του μία μεταλλική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 30 γραμμαρίων.

Έρευνα στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου οι λιμενικές αρχές εντόπισαν δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 7,8 γραμμαρίων, καθώς και έναν μαύρο πλαστικό τρίφτη με υπολείμματα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι κατασχεθείσες ουσίες πρόκειται να παραδοθούν στο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας για εξέταση.