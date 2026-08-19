Χαλκιδική: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αδυνατούσε να προσεγγίσει περιστατικό στο Πευκοχώρι λόγω σταθμευμένων οχημάτων

Ως απελπιστική χαρακτηρίζει την κατάσταση στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πευκοχωρίου, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο η μη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μάλιστα, στην επιστολή του αναφέρει πως σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται αδύνατη η διέλευση μέσω των κοινοτικών οδών τόσο για τους πολίτες όσο και για οχήματα άμεσης ανάγκης, όπως το ΕΚΑΒ, καθώς και για τα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση των κατοίκων και επαγγελματιών για την κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πευκοχωρίου, εκφράζω την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή μας για την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στον οικισμό του Πευκοχωρίου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, εξαιτίας της μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης υπ’ αριθμ. 111/2014.

Η μη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και, σε πολλές περιπτώσεις, να καθίσταται αδύνατη η διέλευση μέσω των κοινοτικών οδών τόσο για τους πολίτες όσο και για οχήματα άμεσης ανάγκης, όπως το ΕΚΑΒ, καθώς και για τα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων.

Το πλέον χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Σε κάθετη οδό που οδηγεί από την κεντρική οδό προς την προβλήτα, η αυθαίρετη κατάληψη του οδοστρώματος από σταθμευμένα οχήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με παράνομα καταλύματα όσο και με επαγγελματικές δραστηριότητες, είχε ως αποτέλεσμα όχημα του ΕΚΑΒ να αδυνατεί να προσεγγίσει περιστατικό ανθρώπου που είχε υποστεί ανακοπή.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ακόμη ένα συνηθισμένο πρόβλημα στάθμευσης. Όταν η παράνομη κατάληψη των δρόμων εμποδίζει την πρόσβαση ασθενοφόρου σε άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση άμεσου κινδύνου, τίθεται πλέον ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Ο Σύλλογός μας είχε ήδη προβεί, από τις 30 Ιουνίου, σε σχετική παρέμβαση προς το Αστυνομικό Τμήμα Κασσανδρείας, επισημαίνοντας τα σοβαρά προβλήματα και ζητώντας την αντιμετώπισή τους. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, ενώ δεν διαπιστώθηκε και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πράξη.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης 111/2014, η προστασία των κοινοτικών οδών από αυθαίρετες καταλήψεις και η διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και αποκομιδής απορριμμάτων αποτελούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία ενός τουριστικού οικισμού που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Ως Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πευκοχωρίου ζητούμε την άμεση ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών, την εφαρμογή της υφιστάμενης κυκλοφοριακής μελέτης και την ουσιαστική αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων του οδοστρώματος, πριν υπάρξει ένα ακόμη σοβαρότερο περιστατικό.

Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες, οι οποίες αποτυπώνουν την κατάσταση και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην πράξη.

Ο Πρόεδρος

του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πευκοχωρίου”.