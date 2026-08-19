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Λευτέρης Ελευθερίου: Παλέψαμε με σύμβουλο γάμου δέκα χρόνια, δεν ήταν ένα διαζύγιο που πάρθηκε άμεσα

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THESTIVAL TEAM

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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Λευτέρης Ελευθερίου, μαζί με τον Αντώνη Κρόμπα, στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση με την επί 25 χρόνια σύντροφο του να ακολουθήσουν δρόμους χωριστούς με κύριο μέλημα τους, πάντα, τα παιδιά τους.

Πρόσφατα χωρίσατε έπειτα από 25 χρόνια σχέσης και γάμου. Αισθανθήκατε, με έναν τρόπο, ότι μπήκατε σε μια νέα ζωή;

Αν συνειδητά αγαπάς έναν άνθρωπο και συνειδητά δημιουργείς οικογένεια και παιδιά, δεν χωρίζεις ποτέ πραγματικά. Ερωτικά μπορεί να αλλάζεις, ειδικά όταν έχεις μια σχέση σχεδόν από παιδί, αλλά το κομμάτι της αγάπης δεν χάνεται.

Άρα, με την πρώην σύζυγο σας έχετε διατηρήσει μια ουσιαστική σχέση αγάπης.

Βέβαια! Το τηλέφωνο μας είναι ανά πάσα στιγμή ανοιχτό για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον.

Παρά ταύτα, είναι μια νέα συνθήκη ζωής αυτή για εσάς;

Αναμφίβολα είναι μια καινούργια αρχή. Έτσι το αντιμετωπίζω, για να σας πω την αλήθεια. Γιατί εμείς παλέψαμε με σύμβουλο γάμου δέκα χρόνια. Δεν ήταν ένα διαζύγιο που πάρθηκε άμεσα. Εγώ θεωρώ πως, όταν έχεις παιδιά, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τη λύση του χωρισμού στην πρώτη δυσκολία, αλλά αυτό είναι και κάτι πολύ προσωπικό.

Αυτό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη συνθήκη ζωής, όταν φεύγεις από μια σχέση στην οποία ήσουν από πολύ μικρός, είναι ότι αναγεννάσαι. Θέλεις να ξανασυναντήσεις τον εαυτό σου, να βάλεις τα πράγματα σε νέες βάσεις για σένα.

Λευτέρης Ελευθερίου

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