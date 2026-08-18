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Εσθονία: Έφθασαν οι πρώτοι κρατούμενοι από τη Σουηδία στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών

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Στην Εσθονία μεταφέρθηκαν οι πρώτοι τέσσερις κρατούμενοι από τη Σουηδία που θα εκτίσουν τις ποινές τους στη χώρα της Βαλτικής, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, ανακοίνωσαν σήμερα οι εσθονικές σωφρονιστικές αρχές.

Οι κρατούμενοι έφθασαν αεροπορικώς στη στρατιωτική βάση του Αμάρι και ακολούθησε η μεταγωγή τους στις φυλακές του Τάρτου, της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Εσθονίας.

Το Ταλίν και η Στοκχόλμη κατέληξαν το 2025 σε συμφωνία για τη μεταφορά έως και 600 κρατουμένων από τη Σουηδία, προκειμένου να εκτίσουν τις ποινές τους στις φυλακές του Τάρτου.

Έως και 100 κρατούμενοι αναμένονται σταδιακά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, αριθμός που θα διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του έτους. Η Σουηδία θα καλύψει το κόστος φιλοξενίας αυτών των κρατουμένων, όπως προβλέπεται στη συμφωνία.

Η Εσθονία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους κρατούμενους που επιλέγει να στείλει η Σουηδία και να απορρίπτει κάποιους εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι δεν θα δικαιούνται άδειες και θα επιστρέφονται στη Σουηδία προτού αποφυλακιστούν.

Τα τελευταία χρόνια, η σουηδική αστυνομία έχει σημειώσει πρόοδο στις επιχειρήσεις για την εξάρθρωση συμμοριών. Ως αποτέλεσμα όμως έχουν γεμίσει ασφυκτικά οι φυλακές της σκανδιναβικής χώρας.

Εν αντιθέσει, η Εσθονία έχει το χαμηλότερο ποσοστό πληρότητας φυλακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εσθονία

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