MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φιλιππίνες: Βίντεο σοκ από ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Σκοτώθηκε μαθητής, αυτοκτόνησε ο δράσης

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες με έναν μαθητή να σκοτώνεται από πυρά και τον δράστη να αυτοκτονεί.

Το επεισόδιο, το δεύτερο αυτής της φύσης στο εσωτερικό εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσα σε δυο μήνες, καταγράφτηκε στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο στη Σαμποάνγκα, όπου βρίσκεται επίσης λύκειο, στο δυτικό Μιντανάο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα των Φιλιππίνων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα (…) Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» που διαπράχτηκε επίθεση, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίλα Τσανγκ. Κατά τις αρχικές πληροφορίες, άλλοι τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο, απόσπασμα του οποίου μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης και μοιάζει να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω Facebook, βλέπει κανείς την κάνη όπλου καθώς ο μαθητής κινείται σε διάδρομο, προτού κατευθυνθεί σε αίθουσα κι αρχίσει να ρίχνει. Εμφανίζονται παιδιά με σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς έξοδο.

Ο λογαριασμός του νεαρού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι απενεργοποιημένος.

«Βλέπουμε ότι αρχικά πυροβόλησε εναντίον εκπαιδευτικού καθισμένου σε γραφείο. Φαίνεται πως αστόχησε, κατόπιν πήγε σε άλλη αίθουσα (…) εκεί, πυροβόλησε άλλον μαθητή», ανέφερε ο δήμαρχος στη Σαμποάνγκα, ο Χάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.


Το σχολικό ίδρυμα, που επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου.

Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στις κεντρικές Φιλιππίνες, στην επαρχία Τακλόμπαν. Δράστες ήταν δυο έφηβοι.

Η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά υπάρχει μαύρη αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Χέιντεν Πανετιέρ: Σε καρδιακή ανακοπή αποδίδεται ο θάνατός της

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σοκ στο Λονδίνο: Μετανάστης επιτέθηκε σε ηλικιωμένο και τον βίαζε για 20 λεπτά έξω από εκκλησία – “Ήθελα να τον βοηθήσω” είπε

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Καίτη Φίνου: Το μήνυμά της μέσα από το νοσοκομείο – “Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φωτιές στη Σαλαμίνα: Εμπρησμό βλέπουν οι κάτοικοι – “Το πέταξε και σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 λεπτά πριν

Γαστούνη: Διέρρηξαν την Παναγία Καθολική ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου-Ζημιές 3.000 ευρώ για κέρματα