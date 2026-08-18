Αυτά τα δύο ζώδια θα βιώσουν αλλαγές στη ζωή τους αυτό το φθινόπωρο

Νιώθετε μελαγχολία στην ιδέα της επιστροφής… στην πραγματικότητα; Ίσως δεν υπάρχει λόγος να απογοητεύεστε. Αν ανήκετε σε ένα από τα συγκεκριμένα ζώδια, η νέα σεζόν μπορεί να σηματοδοτήσει ένα μεγάλο νέο ξεκίνημα.

Το φετινό ωροσκόπιο της επιστροφής φέρνει αλλαγές, ανατροπές και σημαντικές εξελίξεις στην καθημερινότητα, καθώς οι πλανητικές συγκυρίες φαίνεται να ευνοούν ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού. Από τον Άρη στον Καρκίνο μέχρι τον Ουρανό στους Διδύμους, το σκηνικό αλλάζει και δύο ζώδια φαίνεται πως βρίσκονται μπροστά σε μια περίοδο που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή τους.

Ποια είναι τα δύο ζώδια που θα ανανεωθούν το φθινόπωρο;

Καρκίνος

Μπορεί να μην θεωρείται το πιο φιλόδοξο ζώδιο του ζωδιακού, όμως αυτό το φθινόπωρο ο Καρκίνος είναι έτοιμος να εκπλήξει ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό. Ως ένα από τα τέσσερα βασικά ζώδια, διαθέτει τελικά περισσότερη ενέργεια και αποφασιστικότητα απ’ όση του αναγνωρίζουν.

Το φθινόπωρο του 2026 φαίνεται πως σηματοδοτεί για τον Καρκίνο μια νέα αρχή, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή. Στα αισθηματικά, μια απρόσμενη γνωριμία μπορεί να φέρει έναν νέο έρωτα και να αλλάξει τα δεδομένα. Το φθινόπωρο θα πρέπει να εκπληρώσει τις προσδοκίες σας με έναν αυθόρμητο και πρωτοφανή ρομαντισμό.

Στα επαγγελματικά, ο Άρης, πλανήτης της δράσης και της διεκδίκησης, ενισχύει τη δυναμική του. Ο Καρκίνος θα βρει το θάρρος να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση, περισσότερα χρήματα ή την αναγνώριση που αξίζει. Αυτή τη φορά δεν θα κάνει πίσω εύκολα και θα χρειαστεί να παλέψει για όσα έχει ήδη κατακτήσει.

Ο πλανήτης που τον ευνοεί: ο Άρης, που ενισχύει την ενέργεια, τη δράση και τη φιλοδοξία.

Η ημερομηνία-κλειδί: 11 Σεπτεμβρίου, όταν η Νέα Σελήνη στην Παρθένο δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τον Καρκίνο και τον βοηθά να προβληθεί περισσότερο μέσα στον μήνα.

Σκορπιός

Η αλλαγή είναι σχεδόν δεύτερη φύση για τον Σκορπιό, όμως το φθινόπωρο του 2026 η ανάγκη του για ανανέωση και επανεκκίνηση φαίνεται να γίνεται ακόμη πιο έντονη. Η συνδυαστική επιρροή του Άρη, που βρίσκεται σε ένα φιλικό ζώδιο του Νερού, και της Αφροδίτης, η οποία περνά στον Σκορπιό στις 10 Σεπτεμβρίου, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ένα δυνατό restart. Είναι η στιγμή να αφήσει πίσω του ό,τι δεν τον εκφράζει πλέον και να επαναπροσδιορίσει σημαντικούς τομείς της ζωής του.

Ο τυχερός πλανήτης για τη νέα σεζόν: η Αφροδίτη, που θα συνοδεύσει τον Σκορπιό σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου, ενισχύοντας τις σχέσεις και τη συναισθηματική του ζωή.

Η ημερομηνία-κλειδί: 10 Σεπτεμβρίου, όταν η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και ο Ερμής στον Ζυγό, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πλανητικό σκηνικό.

Στα επαγγελματικά, ο Δίας στον Λέοντα ωθεί τον Σκορπιό έξω από τη ζώνη άνεσής του. Μια νέα θέση, ένας διαφορετικός ρόλος ή ακόμη και ένα εντελώς νέο επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του και να ανοίξει έναν καινούργιο δρόμο. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι αλλαγές δεν θα λείψουν.

Στα αισθηματικά και την οικογένεια, η Αφροδίτη φέρνει ανατροπές και ανανεώσεις στις σχέσεις. Μια νέα γνωριμία, μια απρόσμενη επανασύνδεση ή η διαφορετική ματιά σε ένα ήδη υπάρχον πρόσωπο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Παράλληλα, ο Ερμής στον Ζυγό ενθαρρύνει τον Σκορπιό να πάρει πρωτοβουλίες και να δημιουργήσει ο ίδιος τις ευκαιρίες που περιμένει, αντί να περιμένει απλώς να εμφανιστούν.

Πηγή: bovary.gr