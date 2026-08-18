Γερμανός επικεφαλής αμυντικής εταιρείας κρύβεται λόγω φερόμενου ρωσικού σχεδίου δολοφονίας – “Δίνω μάχη για τη ζωή μου”

Ο πρόεδρος μιας γερμανικής νεοφυούς εταιρίας του αμυντικού τομέα, η οποία προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι ζει κρυμμένος εδώ και μήνες λόγω ενός σχεδίου δολοφονίας του που φέρεται να ενορχηστρώθηκε από τη Ρωσία.

Ο Στέφαν Θούμαν, ο επικεφαλής της Donaustahl, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL και στο περιοδικό Stern, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, ότι οι γερμανικες αρχές τον είχαν προειδοποιήσει στα τέλη του 2025 γι’ αυτό το σχέδιο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

“Αλλάζω συνεχώς τοποθεσία (κατοικίας), έχω στενή προστασία 24 ώρες το 24ωρο, η ιδιωτική μου ζωή έχει πάψει να υπάρχει”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρίας που κατασκευάζει κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης και αναγνώρισης, όπως και λογισμικά για στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

“Δίνω μάχη για τη ζωή μου με αντίπαλο τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών του στρατού”, δήλωσε ο 39χρονος άνδρας.

Τον Μάρτιο, η εισαγγελία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο προσώπων που χαρακτηρίστηκαν “πράκτορες μιας χρήσης” καθώς συχνά στρατολογούνται για μικρά ποσά και δεν είναι καλά εκπαιδευμένα, τα οποία φέρεται να κατασκόπευαν τον Θούμαν ώστε να προετοιμάσουν τη δολοφονία του.

Η απειλή σε βάρος του μπορεί ωστόσο να μην έχει απομακρυνθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτών των μέσων ενημέρωσης.

Το RTL επικαλέστηκε μάλιστα έναν Γερμανό κοινοβουλευτικό που δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για την εξόντωση του Θούμαν είχαν προχωρήσει πολύ και ότι για τον σκοπό αυτό προβλεπόταν η χρήση νευροτοξικού παράγοντα.

Ο επικεφαλής της εταιρίας αφηγήθηκε πως μετά “το σοκ” που του προκάλεσε η αποκάλυψη του σχεδίου δολοφονίας του, έγραψε τη διαθήκη του και συμπλήρωσε μια κάρτα δωρητή οργάνων.

“Αυτά είναι πράγματα που δεν τα πολυσκέφτεται κανείς στην ηλικία μου”, είπε ο Θούμαν που κοιμάται δίπλα στον υπολογιστή του και αρχίζει να δουλεύει μόλις ξυπνά για να αποφεύγει να σκέφτεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία έγινε “ο δικός μου προσωπικός πόλεμος”, υπογράμμισε.

Η Donaustahl συγκαταλέγεται στις πολλές γερμανικές νεοφυείς εταιρίες που ειδικεύονται στις τεχνολογίες που συνδέονται με την άμυνα και έχουν γίνει γνωστές αναπτύσσοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη αιχμής, τα οποία παίζουν κεντρικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Το 2024, οι ΗΠΑ απέτρεψαν ρωσικό σχέδιο δολοφονίας του Άρμιν Πάπεργκερ, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall, του μεγαλύτερου γερμανικού ομίλου στον αμυντικό τομέα και μεγάλου προμηθευτή όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.