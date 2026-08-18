Εντιαγέ: Εύκολη απόφαση για μένα, ξέρω σε ποια ομάδα ήρθα

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ παραχώρησε ο Σερίφ Εντιαγέ.

Μέσα από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ, εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να φορέσει τα ασπρόμαυρα, μίλησε για την κουβέντα που είχε με τον Λίσι και σημείωσε πως θα κάνει τα πάντα για να τιμήσει την φανέλα.

Αναλυτικά:

-Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα τώρα που φοράς την φανέλα του ΠΑΟΚ;

«Προφανώς είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό και παράλληλα ξέρω πως είναι πολύ σημαντική αυτή η φανέλα για τον κόσμο της ομάδας και σημαίνει πάρα πολλά και ήρθα εδώ για να παλέψω για αυτή τη φανέλα».

-Τι σε έπεισε για να αποφασίσεις πως ο ΠΑΟΚ ήταν το σωστό επόμενο βήμα για την καριέρα σου;

«Αρχικά, είναι ένας σύλλογος που γνώριζα ήδη. Γνωρίζω για τους φανταστικούς φίλους του αλλά και για την ιστορία αυτού του Συλλόγου. Επίσης ξέρω πως έχει ήδη καλούς παίκτες και έτσι σκέφτηκα να βρεθώ και εγώ εδώ ώστε να βοηθήσω στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων».

-Για όσους σε γνωρίζουν, τι επιθετικός είσαι και ποια στοιχεία σου μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα;

«Μέσα στο γήπεδο είμαι ένας επιθετικός που του αρέσει να σκοράρει, να παλεύει για την ομάδα και τους συμπαίκτες του και να είναι αφοσιωμένος σε αυτή. Είμαι ένας επιθετικός που θέλει να βοηθά την ομάδα του αλλά που ποτέ δεν θα βάλει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Εξω από το γήπεδο είμαι λίγο ντροπαλός…».

-Τι έχεις μάθει για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και την Τούμπα;

«Πως αγαπούν με πάθος την ομάδα, είναι παθιασμένοι και ναι ανυπομονώ να παίξω για αυτούς και να ζήσω την ατμόσφαιρα της Τούμπας και εγώ. Επίσης και η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, με ωραίες πόλεις και όταν είπα στην οικογένεια μου πως έρχομαι στην Ελλάδα, μου είπαν πως δεν χρειαζόταν να το σκεφτώ πολύ και να απαντήσω θετικά».

-Ήταν δύσκολο αυτό το διάστημα μέχρι να υπογράψεις από την ώρα που ο ΠΑΟΚ εκδήλωσε ενδιαφέρον για σένα;

«Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Είχα αφοσιωθεί στην προετοιμασία με την πρώην ομάδα μου και η αλήθεια είναι πως έβλεπα από την τηλεόραση το ματς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, όταν με πήρε ο ατζέντης μου και μου είπε πως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για μένα και του απάντησα «γιατί όχι;». Τις επόμενες μέρες μίλησα και με τους ανθρώπους της ομάδας, δηλαδή με τον προπονητή και τον αθλητικό διευθυντή και ενθουσιάστηκα και λίγες μέρες αργότερα ολοκληρώθηκε η μεταγραφή και να, είμαι εδώ πλέον.»

–Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ;

«Είμαι στο νέο μου σπίτι, είστε η νέα μου οικογένεια. Ξέρω πόσο σημαντική είναι για εσάς αυτή η φανέλα. Ήρθα εδώ για να παλέψω για αυτή. Τα λέμε σύντομα…».