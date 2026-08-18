Χαλκιδική: Χωρίς νερό η προ του Άθω περιοχή λόγω σοβαρής βλάβης στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Κρυονερίου

Σοβαρή βλάβη στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Κρυονερίου, που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή Προ του Άθω έχει προκαλέσει διακοπή υδροδότησης.

Ο Δήμος Αριστοτέλη ενημερώνει τους δημότες ότι έχει παρουσιαστεί σοβαρή βλάβη στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Κρυονερίου, καθώς τέθηκε εκτός λειτουργίας η μεγάλη αντλία και το μοτέρ της, που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή, Προ του Άθω.

Σύμφωνα με τον Δήμο Αριστοτέλη, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Βρισκόμαστε σε αναμονή της επισκευής και τοποθέτησης της αντλίας, ώστε η υδροδότηση να επανέλθει στην κανονική της λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Καθώς πρόκειται για βλάβη σε βασικό τμήμα του δικτύου, η συμβολή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρακαλούνται οι δημότες και οι επισκέπτες να περιορίσουν, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού, αποφεύγοντας χρήσεις που μπορούν να αναβληθούν.

Το νερό αυτή τη στιγμή χρειάζεται πρώτα για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.