MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλκιδική: Χωρίς νερό η προ του Άθω περιοχή λόγω σοβαρής βλάβης στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Κρυονερίου

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοβαρή βλάβη στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Κρυονερίου, που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή Προ του Άθω έχει προκαλέσει διακοπή υδροδότησης.

Ο Δήμος Αριστοτέλη ενημερώνει τους δημότες ότι έχει παρουσιαστεί σοβαρή βλάβη στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Κρυονερίου, καθώς τέθηκε εκτός λειτουργίας η μεγάλη αντλία και το μοτέρ της, που τροφοδοτεί με νερό την περιοχή, Προ του Άθω.

Σύμφωνα με τον Δήμο Αριστοτέλη, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Βρισκόμαστε σε αναμονή της επισκευής και τοποθέτησης της αντλίας, ώστε η υδροδότηση να επανέλθει στην κανονική της λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Καθώς πρόκειται για βλάβη σε βασικό τμήμα του δικτύου, η συμβολή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρακαλούνται οι δημότες και οι επισκέπτες να περιορίσουν, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, την άσκοπη και μη απαραίτητη κατανάλωση νερού, αποφεύγοντας χρήσεις που μπορούν να αναβληθούν.

Το νερό αυτή τη στιγμή χρειάζεται πρώτα για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: “Ήρεμα νερά” θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Συνάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη με τη Βουλευτή Ημαθίας, Στέλλα Αραμπατζή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Φωτιές στη Σαλαμίνα: Εμπρησμό βλέπουν οι κάτοικοι – “Το πέταξε και σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σύγκρουση σκαφών στις Κάννες: Αγνοείται 22χρονος, τέσσερις σοβαρά τραυματίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άρης: Ενδεκάδα με Παλάσιος και Μιρ απέναντι στην Καρδίτσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά για το ασημένιο μετάλλιο του Καραλή: Υπεφήφανος για εσένα Μανόλο