Μαυρίζεις όντως καλύτερα μέσα στο νερό; Η αλήθεια σύμφωνα με τη φυσική

Η ιδέα είναι ευρέως διαδεδομένη: μαυρίζετε περισσότερο στο νερό. Το δέρμα σας φαίνεται να μαυρίζει πιο γρήγορα, ο ήλιος φαίνεται λιγότερο ενοχλητικός και η δροσιά της θάλασσας ή της πισίνας σας δίνει την εντύπωση προστασίας. Αλλά η φυσική λέει μια ελαφρώς διαφορετική ιστορία.

Το νερό δεν κάνει μαγικά το μαύρισμά σας πιο έντονο, αλλά μπορεί να κάνει την έκθεση στον ήλιο πιο ανεπαίσθητη και να αυξήσει τον κίνδυνο να καείτε από τον ήλιο χωρίς να το συνειδητοποιήσετε.

Το μαύρισμα εμφανίζεται ως αντίδραση του δέρματος στις υπεριώδεις ακτίνες. Συγκεκριμένα, οι ακτίνες UV διεγείρουν την παραγωγή μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που σκουραίνει το δέρμα και προσπαθεί να το προστατεύσει από τη φθορά από τον ήλιο. Το πρόβλημα είναι ότι το νερό δεν μπλοκάρει πλήρως αυτές τις ακτίνες. Κάποια ακτινοβολία UV καταφέρνει να διεισδύσει, ειδικά όταν το νερό είναι καθαρό και παραμένετε κοντά στην επιφάνεια.

Γιατί ο ήλιος ξεγελάει στο νερό

Η πρώτη παγίδα είναι η θερμική αίσθηση . Όταν βυθιζόμαστε στον ήλιο, το σώμα μας ψύχεται, καθιστώντας μας λιγότερο ευαίσθητους στη θερμότητα του ήλιου. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο να παραμένουμε εκτεθειμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακριβώς κατά τις ώρες που ο δείκτης UV είναι ο υψηλότερος. Το αποτέλεσμα είναι ότι το δέρμα μας συνεχίζει να δέχεται υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά την αντιλαμβανόμαστε μόνο αργά, συχνά αφού έχει ήδη ξεκινήσει το ηλιακό έγκαυμα.

Έπειτα, υπάρχει και η επίδραση της αντανάκλασης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας υπενθυμίζει ότι επιφάνειες όπως το νερό, η άμμος και το χιόνι μπορούν να αυξήσουν τη συνολική μας έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες. Το νερό από μόνο του αντανακλά λιγότερο από επιφάνειες όπως το φρέσκο ​​χιόνι ή η ανοιχτόχρωμη άμμος, αλλά εξακολουθεί να βοηθά στην αντανάκλαση μέρους της ακτινοβολίας πίσω στο σώμα μας. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) συμβουλεύει επίσης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κοντά στο νερό, το χιόνι και την άμμο, καθώς μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ηλιακού εγκαύματος.

Μαυρίζεις όντως καλύτερα;

Η σωστή απάντηση είναι: όχι απαραίτητα. Δεν είναι το ίδιο το νερό που μας κάνει να μαυρίζουμε καλύτερα, αλλά το γεγονός ότι στο νερό μπορούμε να δεχόμαστε τις ακτίνες UV από περισσότερες κατευθύνσεις και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, χωρίς να νιώθουμε ζέστη. Με άλλα λόγια, δεν είναι «κόλπο» για να αποκτήσουμε καλύτερο μαύρισμα: είναι μια κατάσταση στην οποία είναι πιο εύκολο να υποτιμήσουμε την έκθεση.

Ακόμα και το να είμαστε μερικώς βυθισμένοι στο νερό δεν αρκεί για να νιώθουμε ασφαλείς. Οι ώμοι, το πρόσωπο, ο λαιμός και το πάνω μέρος του σώματος συχνά παραμένουν πάνω από το νερό και δέχονται πλήρη ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, όταν βγαίνουμε έξω και το δέρμα μας είναι βρεγμένο, μπορεί να ξεχάσουμε να βάλουμε ξανά αντηλιακό, ενώ ο ιδρώτας, το σκούπισμα με πετσέτα και το επαναλαμβανόμενο μπάνιο μειώνουν την προστασία.

Ο κανόνας κάτω από τον ήλιο παραμένει ο ίδιος: αντηλιακό ευρέος φάσματος, που εφαρμόζεται σε επαρκή ποσότητα και επαναλαμβάνεται μετά το κολύμπι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με πετσέτα.

Επιπλέον, είναι πάντα καλύτερο να αποφεύγετε τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, να φοράτε καπέλο και γυαλιά ηλίου όταν βρίσκεστε έξω από το νερό και να εναλλάσσεστε μεταξύ ήλιου και σκιάς. Το νερό είναι αναζωογονητικό, αλλά δεν μπλοκάρει τις ακτίνες UV. Και ακριβώς επειδή μας κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς, μπορεί να γίνει το μέρος όπου καίγόμαστε πιο εύκολα από τον ήλιο.

Πηγή: newsbomb.gr