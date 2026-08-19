Αλέσιο Λίσι: Αδύνατο να βρεις παίκτη σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, του αξίζουν τα καλύτερα

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από την πρώτη αναμέτρηση του Δικεφάλου με αντίπαλο τη Μπραν, με τον Δικέφαλο να έχει μοναδικό στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα του ανοίξει τον δρόμο για τη league phase του Conference League.

Μάλιστα και σύμφωνα με το metrosport.gr, ο Ιταλός τεχνικός έκανε ειδική αναφορά και στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Για τις απουσίες των Νορβηγών: «Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

Για τις αντιδράσεις που υπήρξαν λόγω: «Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα».

Για το αν θα αλλάξει το αγωνιστικό του πλάνο μετά τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια: «Πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες και πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στην μετά Κωνσταντέλια εποχή ».

Για το παιχνίδι που περιμένει να δει: «Ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ Μπραν. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος».

Για τις μεταγραφικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί πλέον στον ΠΑΟΚ: «Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σ’ αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Να βρούμε παίκτες σ’ αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Ντέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης.

Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με την Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

Για τα όσα συζήτησε με τον Κωνσταντέλια και τα κακά ξεκινήματα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ: «Έχουμε κάνει μία καλή συζήτηση χθες που ήρθε στην προπόνηση, δεν θα τα πω όλα προφανώς. Του είπα ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα. Στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε. Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το τέταρτο επίσημο ματς. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα του τελευταίου ματς. Ελπίζω αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι πριν το Βέλγιο».

Για το αν οι παίκτες του είναι ικανοί να αντέξουν τη ζέστη συγκριτικά με αυτούς της Μπραν: «Για μένα είναι πιο σημαντικό ότι Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, συγκριτικά με τη ζέστη. Αυτό είναι πιο σημαντικό».