Νέα Σχολική Χρονιά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης καλωσορίζει τη νέα σεζόν και προσκαλεί τους γονείς-κατόχους voucher να εντάξουν τα παιδιά τους στη μεγάλη του οικογένεια!
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με έμφαση στην ουσιαστική ψυχαγωγία, τη βιωματική μάθηση και την κοινωνικοποίηση, το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ του Δήμου μας προσφέρουν ένα καθημερινό καταφύγιο δημιουργίας για παιδιά 5 έως 12 ετών, αλλά και για άτομα με αναπηρία.
Τι κάνει το ΚΔΑΠ του Δήμου μας ξεχωριστό;
Ξεφεύγουμε από τα τετριμμένα και προσφέρουμε στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα εργαστηρίων:
● Junior MasterChef & Μαγειρική: Μικροί σεφ στην κουζίνα για νόστιμες και υγιεινές δημιουργίες!
● Εργαστήρι Κεραμικής & Πηλού: Πλάθουμε τη φαντασία μας με παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές.
● Παιχνίδια Survivor & Δράσης: Αθλητικές δοκιμασίες, ομαδικό πνεύμα και πολύ παιχνίδι!
● Θεατρική Έκφραση & Σκηνοθεσία: Καλιεργούμε το ταλέντο μας μέσα από αυτοσχεδιασμούς και παραστάσεις.
● Δημιουργική Κατασκευή Κοσμήματος & Εικαστικά: Χειροτεχνίες, ζωγραφική και εικαστικές εκθέσεις.
● Προβολές Κινηματογράφου & Ψηφιακό Παιχνίδι: Ψυχαγωγία και εξοικείωση με την εικόνα.
● Υποστήριξη Σχολικής Μελέτης: Οργανωμένο διάβασμα για να μένει περισσότερος ελεύθερος χρόνος στο σπίτι.
ΚΔΑΠ-ΑμεΑ: Ένας χώρος ισότητας, φροντίδας και εξέλιξης
Με απόλυτο σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε ατόμου, το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ του Δήμου μας προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα (Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Θεραπευτικές & Συμβουλευτικές Συνεδρίες, Εκδρομές). Παράλληλα, εξειδικευμένο προσωπικό στηρίζει καθημερινά τα μέλη μας, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και ειδικές δράσεις όπως το πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις ΑμεΑ».
Στοιχεία Επικοινωνίας & Δομές
● ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων
Στεγάζεται στο Α΄ ΚΑΠΗ (Βύρωνος &
Κέννεντυ, Αμπελόκηποι)
2310 725189 |
kdap@ampelokipi-menemeni.gr
● ΚΔΑΠ-ΑμεΑ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Στεγάζεται στο Α΄ ΚΑΠΗ (Βύρωνος & Κέννεντυ, Αμπελόκηποι)
2310 729110 | kdapmea@ampelokipi-menemeni.gr