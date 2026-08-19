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Νέα Σχολική Χρονιά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

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THESTIVAL TEAM

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Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης καλωσορίζει τη νέα σεζόν και προσκαλεί τους γονείς-κατόχους voucher να εντάξουν τα παιδιά τους στη μεγάλη του οικογένεια!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με έμφαση στην ουσιαστική ψυχαγωγία, τη βιωματική μάθηση και την κοινωνικοποίηση, το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ του Δήμου μας προσφέρουν ένα καθημερινό καταφύγιο δημιουργίας για παιδιά 5 έως 12 ετών, αλλά και για άτομα με αναπηρία.

Τι κάνει το ΚΔΑΠ του Δήμου μας ξεχωριστό;

Ξεφεύγουμε από τα τετριμμένα και προσφέρουμε στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα εργαστηρίων:

● Junior MasterChef & Μαγειρική: Μικροί σεφ στην κουζίνα για νόστιμες και υγιεινές δημιουργίες!

● Εργαστήρι Κεραμικής & Πηλού: Πλάθουμε τη φαντασία μας με παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές.

● Παιχνίδια Survivor & Δράσης: Αθλητικές δοκιμασίες, ομαδικό πνεύμα και πολύ παιχνίδι!

● Θεατρική Έκφραση & Σκηνοθεσία: Καλιεργούμε το ταλέντο μας μέσα από αυτοσχεδιασμούς και παραστάσεις.

● Δημιουργική Κατασκευή Κοσμήματος & Εικαστικά: Χειροτεχνίες, ζωγραφική και εικαστικές εκθέσεις.

● Προβολές Κινηματογράφου & Ψηφιακό Παιχνίδι: Ψυχαγωγία και εξοικείωση με την εικόνα.

● Υποστήριξη Σχολικής Μελέτης: Οργανωμένο διάβασμα για να μένει περισσότερος ελεύθερος χρόνος στο σπίτι.

ΚΔΑΠ-ΑμεΑ: Ένας χώρος ισότητας, φροντίδας και εξέλιξης

Με απόλυτο σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε ατόμου, το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ του Δήμου μας προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα (Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Θεραπευτικές & Συμβουλευτικές Συνεδρίες, Εκδρομές). Παράλληλα, εξειδικευμένο προσωπικό στηρίζει καθημερινά τα μέλη μας, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και ειδικές δράσεις όπως το πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις ΑμεΑ».

Στοιχεία Επικοινωνίας & Δομές

● ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων
Στεγάζεται στο Α΄ ΚΑΠΗ (Βύρωνος &
Κέννεντυ, Αμπελόκηποι)
2310 725189 |

kdap@ampelokipi-menemeni.gr

● ΚΔΑΠ-ΑμεΑ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Στεγάζεται στο Α΄ ΚΑΠΗ (Βύρωνος & Κέννεντυ, Αμπελόκηποι)

2310 729110 | kdapmea@ampelokipi-menemeni.gr

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΚΔΑΠ

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