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Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται

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Για το τέλος του μήνα προγραμματίζεται ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο, με εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων να αναμένουν τις πληρωμές.

Σύμφωνα με τον πάγιο κανόνα, τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ είναι προγραμματισμένα να καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Ποια επιδόματα αφορά η πληρωμή

Στον κύκλο πληρωμών του Αυγούστου εντάσσονται τα παρακάτω επιδόματα:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)
Επίδομα Γέννησης
Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα
Επίδομα Ομογενών
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Κόκκινα Δάνεια
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
Ευάλωτοι Οφειλέτες
Επίδομα Αναδοχής
Επαγγελματική αναδοχή
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας

Ειδικά για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η καταβολή πραγματοποιείται και μέσω προπληρωμένης κάρτας, με τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ να περιορίζεται έως το 50% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 50% παραμένει διαθέσιμο αποκλειστικά για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι πριν την πληρωμή

Πριν φτάσει η ημερομηνία πίστωσης, οι ειδικοί συνιστούν στους δικαιούχους να προβούν σε μια σειρά ελέγχων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην πληρωμή:

-Κατάσταση αίτησης: επιβεβαίωση ότι η αίτηση παραμένει ενεργή και εγκεκριμένη
-IBAN: ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στον ίδιο τον αιτούντα ή να τον περιλαμβάνει ως συνδικαιούχο
-ΑΦΜ: ορθότητα και ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων
-Προπληρωμένη κάρτα: έλεγχος ότι η κάρτα (όπου απαιτείται) είναι ενεργοποιημένη
-Εκκρεμή δικαιολογητικά: τυχόν έγγραφα που εκκρεμούν προς υποβολή
-Σύνθεση νοικοκυριού: ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν το ύψος ή τη δικαιολόγηση του επιδόματος

ΟΠΕΚΑ

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