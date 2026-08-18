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Θάνατοι λουομένων στη Σύρο, στη Νάξο και στην Ναύπακτο

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Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σύρου ότι ένας 85χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «ΑΓΚΑΘΩΠΕΣ» ν. Σύρου. Στον ανωτέρω παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας καθώς και από πλήρωμα του Ε.Κ.Α.Β. που μετέβη στο σημείο, όπου διενεργήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης. Στη συνέχεια, ο 85χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Σύρου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νάξου ότι ένας 85χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Καναδά) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «ΑΜΥΤΗΣ» ν. Νάξου. Στον ανωτέρω παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Νάξου.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ναυπάκτου ότι 74χρονη ημεδαπή εντοπίστηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» στον Πλατανίτη Ναυπάκτου. Αμέσως, στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβη στο σημείο, όπου κατά την άφιξή του διαπίστωσε ότι η γυναίκα είχε ήδη ανασυρθεί από λουόμενους. Ακολούθως, η 74χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

ΕΚΑΒ Λιμενικό Σώμα

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