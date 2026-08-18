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Επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Νεκρό ένα μέλος του πληρώματος

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THESTIVAL TEAM

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Λίγο μετά τη δήλωση του Ιράν ότι θα περάσει σε πλήρη επίθεση και ετοιμάζεται να «κλιμακώσει» τη δράση του «στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή», πλοίο φαίνεται να δέχτηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Όπως ανέφερε ο αξιωματικός ασφαλείας της εταιρείας, το πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν το Ιράν είναι αυτό που βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του UKMTO, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται τη βοήθεια της Ακτοφυλακής του Ομάν.


«Το UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εταιρείας ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά τη διάρκεια εξερχόμενης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο και είχε ως αποτέλεσμα μια απώλεια μέλους του πληρώματος. Στο υπόλοιπο πλήρωμα παρέχεται επί του παρόντος βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», αναφέρει η ανακοίνωση.

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