Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιo σημείο και ποιες ώρες

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη (19/08) κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα) και συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται-διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.

“Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τροχαία Θεσσαλονίκης.