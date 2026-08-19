Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε και παραδόθηκε στον Αρκτούρο ο λύκος που τραυμάτισε την 4χρονη στην Πολίχνη – Δείτε εικόνες

Επιτυχή έκβαση είχε η επιχείρηση σύλληψης του θηλυκού ατόμου λύκου που είχε αναπτύξει προβληματική εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και επισκεπτόταν τους τελευταίους μήνες κατοικημένες περιοχές της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης προς αναζήτηση τροφής.

Ο συγκεκριμένος λύκος, βάσει των διαθέσιμων ενδείξεων, των σχετικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί το προηγούμενο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων και αυτοπτών μαρτυριών, εμπλέκεται στο περιστατικό τραυματισμού ενός τετράχρονου παιδιού στις 30 Ιουλίου 2026 στην περιοχή της Πολίχνης.

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού εκδόθηκε άμεσα απόφαση απομάκρυνσης του ζώου από το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, μετά από σχετική σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική εισήγηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Wild Wolf.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης περιστατικών προσέγγισης λύκων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, που έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου LIFE Wild Wolf, όπου στην Ελλάδα υλοποιείται από την Περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ και τον Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ, η καταγεγραμμένη επίθεση σε άνθρωπο συνιστά περιστατικό που κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία επικινδυνότητας όπου σε συνδυασμό με την σοβαρή κατάσταση της υγείας του ζώου, και την επαναλαμβανόμενη παρουσία του σε κατοικημένες περιοχές, κατέστησαν επιβεβλημένη τη λήψη μέτρων για την άμεση σύλληψη και απομάκρυνσή του, με γνώμονα πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας.

Το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026, κατά την πρώτη ημέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες από την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ, πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του συγκεκριμένου λύκου. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την παγίδα και η διαχείρισή του πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό της Ομάδας Επέμβασης για τον Λύκο της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, με την άμεση συνδρομή στελεχών του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μικρόσωμο λύκο, βάρους 24,5 κιλών, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσιτισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακρωτηριασμένο, με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακρωτηριασμού. Η σοβαρή κατάσταση της υγείας του καθιστούσε επιπλέον αναγκαία τη σύλληψη και απομάκρυνσή του.

Στο ζώο παρασχέθηκε η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ειδικό φορητό κλωβό μεταφοράς, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό κατάλληλες συνθήκες και ανένηψε ομαλά από την αναισθησία. Κατά τη διαδικασία ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, τα οποία θα παραδοθούν στο Εργαστήριο του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζει και η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ.

Το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου, το ζώο παραδόθηκε από την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης στην Περιβαλλοντική Οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές Φλώρινας, καθώς και όλες οι επιπλέον προβλεπόμενες ενέργειες που ορίζει η απόφαση του ΥΠΕΝ. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν επιπλέον κτηνιατρικές εξετάσεις του ζώου με την επίβλεψη της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου λύκου.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θηλυκό άτομο λύκου, με εμφανή αναπηρία λόγω ακρωτηριασμού, προσέγγιζε τους τελευταίους μήνες, μέσω του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), κατοικημένες περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Νεάπολης-Συκεών προς αναζήτηση τροφής, όπως απορρίμματα, νεκρά ή αδέσποτα ζώα. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του σε κατοικημένες περιοχές και η πρόσβασή του σε ανθρωπογενείς πηγές τροφής φαίνεται ότι συνέβαλαν στη σταδιακή εξοικείωση του συγκεκριμένου ζώου με την ανθρώπινη δραστηριότητα και παρουσία.

Η επιχείρηση σύλληψης και απομάκρυνσης του συγκεκριμένου ατόμου λύκου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2860/11-08-2026 (ΑΔΑ: ΡΠ9Μ4653Π8-7Μ1) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το καταγεγραμμένο περιστατικό επίθεσης σε τετράχρονο παιδί από κυνοειδές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση Καλλιστώ, η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη ή περιαστική περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο. Οι λύκοι είναι κατά κανόνα επιφυλακτικοί απέναντι στον άνθρωπο, ενώ οι επιθέσεις υγιών λύκων σε ανθρώπους είναι σπάνιες και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει χαμηλός. Η προσέγγισή τους σε κατοικημένες περιοχές συχνά συνδέεται με την ύπαρξη εύκολα προσβάσιμων πηγών τροφής, όπως απορρίμματα, πτώματα ζώων, αδέσποτα ή άλλα ζώα που αποτελούν εύκολη λεία, όπως κτηνοτροφικά ζώα σε αφύλακτες εγκαταστάσεις, ενώ η επαναλαμβανόμενη πρόσβαση σε αυτές μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία.

Για τον λόγο αυτό, η εμφάνιση ενός λύκου κοντά σε έναν οικισμό δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό, αλλά να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, τήρηση βασικών μέτρων πρόληψης και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών (Δασαρχείο, Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής), αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση την προσέγγιση ή την άμεση και έμμεση παροχή τροφής στα ζώα.