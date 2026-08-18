Ρία Ελληνίδου: Αναβλήθηκε η συναυλία της στη Σαλαμίνα ως ένδειξη πένθους μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί

Αναβλήθηκε η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στη Σαλαμίνα, ως ένδειξη πένθους μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί.

Η απόφαση έγινε γνωστή ύστερα από επίσημη ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου «Αίας Σαλαμίνας», στον λογαριασμό του στα social media.

Η συναυλία μεταφέρθηκε για τις 3 Σεπτεμβρίου με τους ίδιους συντελεστές.

Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:

«Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία, την αναστάτωση αλλά και την οργή που έχει εκφραστεί από Συμπολίτες μας εξαιτίας της καθυστέρησης της επίσημης Aνακοίνωσης. Θέλουμε, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αδιαφορία ή έλλειψη σεβασμού απέναντι στην τραγωδία που έπληξε το Νησί μας. Από την πρώτη στιγμή, προτεραιότητα ήταν η ανθρώπινη πλευρά αυτής της δύσκολης ημέρας, και η παρακολούθηση των δραματικών εξελίξεων. Μέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις, ώστε να υπάρξει νωρίτερα επίσημη ενημέρωση. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε η καθυστέρηση της ανακοίνωσης, και κατανοούμε όσους περίμεναν μια άμεση ενημέρωση.

Η Συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και μεταφέρεται για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:30, ως ελάχιστη ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν, τραυματίστηκαν ή δοκιμάζονται από την καταστροφή που έπληξε το νησί μας.

Αυτές τις ώρες δεν υπάρχει χώρος για αντιπαράθεση. Υπάρχει μόνο χώρος για σεβασμό, ενότητα και συμπαράσταση.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία».