Επτά νέες αιτήσεις ακύρωσης των αδειών των ιδιωτικών πανεπιστημίων στο ΣτΕ

Νέες αιτήσεις ακύρωσης κατέθεσε σήμερα 19/8 ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ, κ. Πάνος Λαζαράτος, για τις επτά νέες άδειες που δόθηκαν στα τέλη Ιουλίου σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, ως λόγος ακυρώσεως προβάλλεται το γεγονός ότι και οι 7 νέες άδειες ελέγχθηκαν σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ, το οποίο όμως ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση-σταθμό της 13ης Αυγούστου. Επομένως, από τη στιγμή που το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ είναι άκυρο, πρέπει να ακυρωθούν και οι άδειες που ελέγχθηκαν σύμφωνα με αυτό.