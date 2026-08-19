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Θεσσαλονίκη: Εργασίες στο Καυτανζόγλειο για τη νέα αγωνιστική περίοδο και την παρουσία του Ηρακλή στη Super League – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οι εργασίες στο Καυτανζόγλειο Στάδιο για τη νέα αγωνιστική περίοδο και την παρουσία του Ηρακλή στη Super League 1 συνεχίζονται καθημερινά.

Οι «κυανόλευκοι» εξαιτίας αυτών των εργασιών και κυρίως της αλλαγής του χλοοτάπητα δεν αγωνίστηκαν στο Στάδιο στον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο, όμως είναι αδιανόητο να συμβεί το ίδιο και στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR που θα διεξαχθεί εντός του διημέρου 5-6 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο συγκεκριμένος αγώνας πάντως είναι πολύ πιθανό να μετατεθεί χρονικά (ίσως για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου) εξαιτίας της ΔΕΘ, της παρουσίας πολιτικών αρχηγών και ομιλιών που θα γίνουν και απαιτούν τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Για τις ετοιμασίες που γίνονται αυτό το διάστημα και αφορούν την ανακατασκευή των δημοσιογραφικών θεωρείων αλλά και την τοποθέτηση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για το VAR, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση ο Συντονιστής Διευθυντής των έργων, Κώστας Βλαχοδημητράκος.

Δείτε την ανάρτηση

Καυτανζόγλειο Στάδιο

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