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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρόδος: Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με λεία 100.000 ευρώ

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στην ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών, υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία στο Φαληράκι, τον περασμένο Ιούνιο.

Η υπόθεση αφορά τη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου, όταν από κατοικία στην περιοχή αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο ως εμπλεκομένων στην υπόθεση. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο.

Ο τελευταίος προσήχθη από τους αστυνομικούς και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο μερίδιό του από τα χρήματα που είχαν αφαιρεθεί.

Η διάρρηξη είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00 της 22ας Ιουνίου, την ώρα που ο ιδιοκτήτης απουσίαζε από την κατοικία. Οι δράστες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο σπίτι και να «σηκώσουν» ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο.

Σε βάρος του συλληφθέντα κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία και παραπέμπεται τη δικαιοσύνη.

Ρόδος

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