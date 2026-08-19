Άγριο επεισόδιο στην Πτολεμαΐδα: Τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο μετά από καβγά και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/08) στην Πτολεμαΐδα, καθώς ένας 35χρονος άνδρας επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε έναν 37χρονο, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, το θύμα της επίθεσης τραυματίστηκε στην βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τέλος, ο 35χρονος δράστης συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Μεσημβρινές ώρες χθες (18-08-2026) στην Πτολεμαΐδα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνέλαβαν 35χρονο ημεδαπό, ο οποίος προχθές (17-08-2026) το βράδυ επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος 37χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντάς τον.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και ενδελεχούς έρευνας του περιστατικού, προέκυψε ότι ο 35χρονος, διαπληκτίστηκε (ένεκα προσωπικών διαφορών) με τον 37χρονο στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στην βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενος.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης”.