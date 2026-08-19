MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγριο επεισόδιο στην Πτολεμαΐδα: Τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο μετά από καβγά και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/08) στην Πτολεμαΐδα, καθώς ένας 35χρονος άνδρας επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε έναν 37χρονο, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, το θύμα της επίθεσης τραυματίστηκε στην βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τέλος, ο 35χρονος δράστης συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Μεσημβρινές ώρες χθες (18-08-2026) στην Πτολεμαΐδα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνέλαβαν 35χρονο ημεδαπό, ο οποίος προχθές (17-08-2026) το βράδυ επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος 37χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντάς τον.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και ενδελεχούς έρευνας του περιστατικού, προέκυψε ότι ο 35χρονος, διαπληκτίστηκε (ένεκα προσωπικών διαφορών) με τον 37χρονο στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στην βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενος.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης”.

Ελληνική Αστυνομία Πτολεμαΐδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ξεκινά σταδιακά η επιστροφή των αδειούχων – Περισσότερες οι αφίξεις από τις αναχωρήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μαρία Πρεβολαράκη και Απόστολος Σίσκος Σημαιοφόροι της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες Taranto 2026

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Τριχόπτωση: Τι πραγματικά βοηθά να αναγεννηθούν τα μαλλιά – Δερματολόγος απαντά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φωτιά στον Προφήτη Ηλία στη Μήλο – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια για την κατάσβεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Φωτιά σε δασική έκταση στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Σηκώθηκε ελικόπτερο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα