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Η Μίνα Καραμήτρου στον ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού και το καλωσόρισμα στη δημοσιογράφο

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THESTIVAL TEAM

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Από το OPEN στον ΣΚΑΪ η Μίνα Καραμήτρου, που αποφάσισε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική πορεία της.

Η έμπειρη δημοσιογράφος συμφώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό που εδρεύει στο Φάληρο και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου», αναφέρεται στο ξεκίνημα της ανακοίνωσης του τηλεοπτικού σταθμού.

«Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ. Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», καταλήγει η ανακοίνωση

Μίνα Καραμήτρου

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