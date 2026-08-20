Θεσσαλονίκη: Τέλος εποχής για την ιστορική πεζογέφυρα στην Επτάλοφο μετά από 70 χρόνια – Μπήκε η νέα μεταλλική κατασκευή

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για την κατασκευή της σύγχρονης μεταλλικής πεζογέφυρας στους Αμπελοκήπους, η οποία αντικαθιστά την παλιά των άνω 70 ετών.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των τμημάτων της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Καλλιθέας, στους Αμπελοκήπους, η οποία θα αντικαταστήσει την παλαιά, άνω των 70 ετών, μεταλλική κατασκευή που, λόγω της πολυετούς φθοράς και οξείδωσης, είχε πλέον καταστεί ιδιαίτερα προβληματική και ανεπαρκής για τις σύγχρονες ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση ενός έργου που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και διεκδίκηση πολλών ετών.

Η συγκεκριμένη πεζογέφυρα αποτελεί κρίσιμο σημείο σύνδεσης των Αμπελοκήπων με την περιοχή της οδού Μοναστηρίου και το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, καθώς καθημερινά εξυπηρετεί κατοίκους, εργαζομένους και διερχόμενους πεζούς. Η ανάγκη αντικατάστασης της παλιάς κατασκευής είχε καταστεί επιτακτική, καθώς η παλαιότητα, η οξείδωση των μεταλλικών στοιχείων, ο ανεπαρκής φωτισμός και η απουσία υποδομών προσβασιμότητας δημιουργούσαν σημαντικά προβλήματα στην ασφαλή και ισότιμη χρήση της από το σύνολο των πολιτών.

Με την ολοκλήρωσή της, η νέα πεζογέφυρα θα προσφέρει ασφαλέστερη, σύγχρονη και λειτουργική σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών των σιδηροδρομικών γραμμών, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη μετακίνηση στην περιοχή. Παράλληλα, θα αποτελέσει μια σύγχρονη υποδομή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί χωρίς αποκλεισμούς όλους τους πολίτες.