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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μια σύλληψη και 16 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (19-08-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 85 άτομα και
  • 71 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:
– Συνελήφθη 1 άτομο για παράβαση του Νόμου περί Αλλοδαπών
– Διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Χαλκηδόνα

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