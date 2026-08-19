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Μπραν: Χωρίς τον Ίνγκασον και άλλους οχτώ κόντρα στον ΠΑΟΚ

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THESTIVAL TEAM

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Το ταξίδι προς την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη κάνει η αποστολή της Μπραν, ενόψει του αυριανού (20/08, 20:45) πρώτου αγώνα των playoffs του Conference League με τον ΠΑΟΚ.

Οι Νορβηγοί έρχονται με αρκετές απουσίες και σημαντικότερη αυτή του Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον.

Εκτός πλάνων είναι και ο Νίκλας Κάστρο που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες όμως τόσο αυτός, όσο και ο Ίνγκασον, ακολούθησαν την αποστολή. Αυτό δεν έγινε με τον Νοά Χολμ, του οποίου η γυναίκα περιμένει παιδί.

Η Μπραν δεν έχει διαθέσιμους όμως και κάποιους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Πρόκειται για τον Μάτισεν, Τόρσβικ, Μάγκνουσον, Ματόντο, Όπσαχλ και Μποάκιε.

Στον αντίποδα επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους οι Λάεγκριντ και Ρέμεμ που υπολογίζονται.

Αναλυτικά η λίστα της αποστολής της Μπραν:

1 Mathias Lønne Dyngeland

12 Simen Vidtun Nilsen

36 Håkon Hellesøy

3 Fredrik Pallesen Knudsen

6 Cheikh Mbacke Diop

7 Kjartan Már Kjartansson

11 Bård Finne

16 Kristian Eriksen

17 Joachim Soltvedt

18 Jacob Lungi Sørensen

19 Eggert Aron Gudmundsson

20 Vetle Dragsnes

21 Denzel De Roeve

23 Thore Pedersen

25 Niklas Jensen Wassberg

39 Julian Lægreid

37 Sondre Vindenes

41 Lars Remmem

43 Brage Haugen

Πηγή: metrosport.gr

Μπραν

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