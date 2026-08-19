Μπραν: Χωρίς τον Ίνγκασον και άλλους οχτώ κόντρα στον ΠΑΟΚ
Το ταξίδι προς την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη κάνει η αποστολή της Μπραν, ενόψει του αυριανού (20/08, 20:45) πρώτου αγώνα των playoffs του Conference League με τον ΠΑΟΚ.
Οι Νορβηγοί έρχονται με αρκετές απουσίες και σημαντικότερη αυτή του Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον.
Εκτός πλάνων είναι και ο Νίκλας Κάστρο που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες όμως τόσο αυτός, όσο και ο Ίνγκασον, ακολούθησαν την αποστολή. Αυτό δεν έγινε με τον Νοά Χολμ, του οποίου η γυναίκα περιμένει παιδί.
Η Μπραν δεν έχει διαθέσιμους όμως και κάποιους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
Πρόκειται για τον Μάτισεν, Τόρσβικ, Μάγκνουσον, Ματόντο, Όπσαχλ και Μποάκιε.
Στον αντίποδα επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους οι Λάεγκριντ και Ρέμεμ που υπολογίζονται.
Αναλυτικά η λίστα της αποστολής της Μπραν:
1 Mathias Lønne Dyngeland
12 Simen Vidtun Nilsen
36 Håkon Hellesøy
3 Fredrik Pallesen Knudsen
6 Cheikh Mbacke Diop
7 Kjartan Már Kjartansson
11 Bård Finne
16 Kristian Eriksen
17 Joachim Soltvedt
18 Jacob Lungi Sørensen
19 Eggert Aron Gudmundsson
20 Vetle Dragsnes
21 Denzel De Roeve
23 Thore Pedersen
25 Niklas Jensen Wassberg
39 Julian Lægreid
37 Sondre Vindenes
41 Lars Remmem
43 Brage Haugen
Πηγή: metrosport.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κοζάνη: 36χρονος αγόρασε δύο υπολογιστές από ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν τους παρέλαβε ποτέ
- Φωτιά στον Γέρακα δίπλα στην Αττική Οδό: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
- Αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο – “Συνεχίζουμε τη μάχη μείωσης του κόστους ζωής” λέει ο Θεοδωρικάκος