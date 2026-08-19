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Έφη Θώδη: Ιερέας έκοψε καρπούζι στα πόδια της και της έδωσε να δοκιμάσει ενώ τραγουδούσε σε πανηγύρι – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Η Έφη Θώδη συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε παραδοσιακά γλέντια και ανεβάζει το θερμόμετρο της διασκέδασης στα ύψη.

Σε πρόσφατο πανηγύρι, η στιγμή που ξεχώρισε καταγράφηκε σε βίντεο. Ιερέας ανέβηκε στην πίστα, έκοψε μπροστά στην τραγουδίστρια ένα καρπούζι και της έδωσε να δοκιμάσει.

Η Έφη Θώδη ακομπλεξάριστη δοκίμασε το καρπούζι και συνέχισε το πρόγραμμά της στο πανηγύρι. Στο σχετικό βίντεο που έγινε viral στα social media, αναφέρεται πως ο άντρας που πρωταγωνίστησε σε αυτή την viral στιγμή, ήταν ιερέας.

Τη στιγμή που η Έφη Θώδη πήρε το καρπούζι στα χέρια της, οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, γέλια και επευφημίες. Παρά την έκπληξη, η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε καθόλου το κομμάτι της. Κράτησε το καρπούζι σαν τρόπαιο και συνέχισε να λικνίζεται και να τραγουδάει κανονικά στο μικρόφωνο.

Αφού παρέδωσε το «πεσκέσι» στην πίστα και είδε ότι η κίνησή του έγινε δεκτή με πολύ θετική ενέργεια, ο ιερέας απομακρύνθηκε διακριτικά.

Δείτε το βίντεο

Έφη Θώδη

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