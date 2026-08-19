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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πτολεμαΐδα: 31χρονη έπεσε θύμα κλοπής από 42χρονο – Της αφαίρεσε το κινητό και την τραπεζική της κάρτα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνελήφθη χθες το βράδυ στην πόλη της Πτολεμαΐδας, 42χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της κλοπής.

Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων ανωτέρω αστυνομικών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας προέκυψε ότι, ο 42χρονος αφαίρεσε από 31χρονη ημεδαπή, τις βραδινές ώρες της Τρίτης, το κινητό της τηλέφωνο και την τραπεζική της κάρτα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Κλοπή Πτολεμαΐδα

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