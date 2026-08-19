Δήμος Καλαμαριάς: Το κολυμβητήριο είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του από την Δευτέρα 24 Αυγούστου

Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριo της Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς.

Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν την αντικατάσταση:

– του περιμετρικού δικτύου μεταλλικών σωληνώσεων της πισίνας με νέες, σύγχρονες πλαστικές σωληνώσεις

– των αντλιών ανακυκλοφορίας με νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες

– των εναλλακτών θερμότητας με σύγχρονο, ενεργειακά αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκε επιπλέον πρόβλημα στις σωληνώσεις του νερού, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα με την απαραίτητη αντικατάσταση.

Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τις εργασίες αναβάθμισης που έγιναν την περσινή χρονιά και αφορούσαν την αρμολόγηση, συντήρηση και στεγανοποίηση της κολυμβητικής δεξαμενής και την προμήθεια και αντικατάσταση της χαλαζιακής άμμου των φίλτρων και αντικατάσταση των αντικυματικών διαδρομών της πισίνας, παραδίδεται στους πολίτες της Καλαμαριάς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικότερο κολυμβητήριο, που θα μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των αθλητών και των πολιτών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως το σύνολο του κόστους των παρεμβάσεων ξεπέρασε τις 150.000.

Το Κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6:30 το απόγευμα μέχρι τις 9:30 για τις ομάδες.

Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του Κολυμβητηρίου.