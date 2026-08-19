Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Έχω περάσει δύσκολη περίοδο με την κατάθλιψη, ίσως να μην έχω βγει ακόμη εντελώς από αυτή τη διαδικασία

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο νικητής του The Voice οf Greece 2025, Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Τσακίρη αυτή την εβδομάδα.

Με αφορμή και την κυκλοφορία του νέου του κομματιού, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που κλήθηκε να έρθει αντιμέτωπος με την κατάθλιψη.

Το νέο σου τραγούδι έχε τίτλο “Αρκετά με το δράμα”. Πόσο σε εκφράζει αυτός ο τίτλος;

Το “Αρκετά με το δράμα” είναι ένα τραγούδι που έχει αρκετά προσωπικό μήνυμα για μένα. Έχω περάσει κι εγώ μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μου με την κατάθλιψη και, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ίσως να μην έχω βγει ακόμη εντελώς από αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Γι’ αυτό και, όταν ερμηνεύω το τραγούδι, δεν το βλέπω απλώς ως έναν τίτλο ή ως μια ωραία φράση. Το νιώθω ως μια προσπάθεια να πω στον εαυτό μου “αρκετά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω”.

Να αφήσω πίσω μου ό,τι με βαραίνει, να μη μένω εγκλωβισμένος σε σκέψεις και καταστάσεις που με πληγώνουν και να προσπαθώ κάθε μέρα να βρίσκω ξανά το φως. Δεν σημαίνει ότι όλα λύθηκαν ή ότι κάθε μέρα είναι εύκολη. Σημαίνει, όμως, ότι συνεχίζω να προσπαθώ. Και αυτό ίσως είναι το πιο προσωπικό κομμάτι του τραγουδιού για μένα.

Πως θα περιέγραφες τη μουσική σου ταυτότητα;

Η μουσική μου ταυτότητα είναι κυρίως ροκ. Αυτό είναι το ύφος μέσα στο οποίο νιώθω πραγματικά ο εαυτός μου. Μου αρέσει και το ποπ στοιχείο, αλλά θέλω πάντα να υπάρχει μέσα του η ροκ αισθητική. Θέλω έναν ήχο old school, με χαρακτήρα, έναν ήχο που, όταν τον ακούει κάποιος, να μπορεί να πει ότι είναι δικός μου. Το “Αρκετά με το δράμα” βρίσκεται αρκετά κοντά σε αυτή την κατεύθυνση και είναι ένα τραγούδι που με αντιπροσωπεύει.