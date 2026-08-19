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Τραγωδία στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 23 νεκροί σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

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THESTIVAL TEAM

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Μετωπική σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σήμερα στην Ιπιράνγκα της πολιτείας Παρανά, στη νότια Βραζιλία, σε ένα από χειρότερα τροχαία των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος δείχνουν ένα λεωφορείο με σήμανση μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο δίπλα στο φορτηγό, στην άκρη του δρόμου.

Το λεωφορείο ανήκε στις υγειονομικές υπηρεσίες του δήμου Ιμπιτούβα, από όπου είχε αναχωρήσει μεταφέροντας ασθενείς σε νοσοκομεία της Κουριτίμπα, πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στη Βραζιλία, μια αχανή χώρα όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι ανεπτυγμένο.

Την Κυριακή, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ρίο ντε Τζανέιρο όταν ανατράπηκε το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν.

Τον Φεβρουάριο, ένα λεωφορείο που επέστρεφε από θρησκευτική πανήγυρη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βραζιλία

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