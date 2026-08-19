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Χαλκιδική: 65χρονος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος

Αρχείο Intime
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Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε την Τρίτη ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάφος με ελληνική σημαία, το οποίο οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το αρμόδιο Λιμενικό Τμήμα.

Λιμενικό Σώμα Χαλκιδική

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