Χαλκιδική: 65χρονος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε την Τρίτη ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάφος με ελληνική σημαία, το οποίο οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το αρμόδιο Λιμενικό Τμήμα.