Άγριος καβγάς και ξύλο σε πανηγύρι στο Αντίρριο: Εκτοξεύτηκαν τραπέζια και καρέκλες – Δείτε βίντεο

Άγριος ξύλο ξέσπασε σε πανηγύρι στο Αντίρριο, με τη γιορτινή ατμόσφαιρα να μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό έντασης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια παρέα από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα ντόπιων Ρομά. Η λογομαχία γρήγορα κλιμακώθηκε και οι εμπλεκόμενοι φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια.

Σύμφωνα με το npress.gr το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και η ορχήστρα έπαιζε κλαρίνα. Ξαφνικά επικράτησε πανικός, καθώς τραπέζια και καρέκλες άρχισαν να εκτοξεύονται, προκαλώντας την έκπληξη και την ανησυχία των υπόλοιπων παρευρισκομένων.



Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με τον κόσμο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, καθώς η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.