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Sky News: Έλληνας επιχειρηματίας των τυχερών παιχνιδιών σε συζητήσεις για να αγοράσει ποσοστό της Μπρίστολ Σίτι

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THESTIVAL TEAM

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Ο Γιώργος Δασκαλάκης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Kaizen Gaming, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη της Μπρίστολ Σίτι, Στιβ Λάντσνταουν, σχετικά με την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στον ποδοσφαιρικό σύλλογο, γράφει το Sky News.

Πηγές ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο κ. Δασκαλάκης συνεργάζεται με τον επενδυτή Σάνφορντ Λούντον, του οποίου η συμβουλευτική εταιρεία Oakvale Capital έχει συμμετάσχει σε μια σειρά συμφωνιών στους τομείς του αθλητισμού και των τυχερών παιχνιδιών.

Ο κ. Δασκαλάκης και ο Λούντον φέρεται να επιδιώκουν εδώ και αρκετό καιρό μια επένδυση στη Μπρίστολ Σίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Λάντσνταουν, προσθέτει το βρετανικό δίκτυο.

Δεν ήταν σαφές εάν οι διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν ρήτρα που θα έδινε στον κ. Δασκαλάκη το δικαίωμα να αυξήσει στο μέλλον το μερίδιο της ομάδας επενδυτών του, ώστε να αποκτήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο. Μια τέτοια ρήτρα υπάρχει στη συμφωνία για την αγορά μεριδίου 35% στη Λίβερπουλ· στην εν λόγω κοινοπραξία μετέχει και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon.

O Λάντσνταουν εμπλέκεται με τη Μπρίστολ Σίτι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Έχει επενδύσει στον σύλλογο 280 εκατομμύρια λίρες από την περιουσία που απέκτησε ως συνιδρυτής της πλατφόρμας επενδύσεων λιανικής Hargreaves Lansdown.

Υπενθυμίζεται ότι η Kaizen είναι ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων τυχερών παιχνιδιών, μεταξύ των οποίων της Betano που μέχρι την περασμένη σεζόν ήταν ο κύριος χορηγός στη μπλούζα της Άστον Βίλα.

Η Betano δραστηριοποιείται σε 20 αγορές, μεταξύ των οποίων και της Βρετανίας, με 13 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως.

Στο πρόσφατο Μουντιάλ, ήταν ο πρώτος επίσημος συνεργάτης της FIFA στον τομέα των στοιχημάτων, ενώ είχε συνάψει παρόμοια συμφωνία με την UEFA, την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, κατά τη διάρκεια του Euro 2024.

Συμφωνίες έχει συνάψει και με άλλους ευρωπαϊκούς ομίλους, όπως η Μπάγερν Μονάχου, την Μπενφίκα και την Σπάρτα Πράγας, αλλά και τη Ρίβερ Πλέιτ στην Αργεντινή.

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