Ο Συμεών Κεδίκογλου εντάχθηκε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Το ανακοίνωσε με “Οδύσσεια” και “Ιθάκη”

Με μια ανάρτηση στα social media ο Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωση της ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου ανάρτησε ένα βίντεο στο Facebook με πλάνα από την «Οδύσσεια», όπου φαίνεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Το βίντεο τελειώνει με την φράση «έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για την δική μας Ιθάκη».