4 ζώδια που κλείνουν σημαντικά κεφάλαια στη ζωή τους πριν τον Σεπτέμβρη

Τον Σεπτέμβρη όπως όλοι ξέρουμε είναι η περίοδος της αναχαίτισης και της προσωπικής ανασυγκρότησης. Τα ζώδια καλούνται να συμμαζέψουν το μυαλό τους από το mood των διακοπών και να επανέλθουν στην πραγματικότητα.

Ωστόσο, για 4 ζώδια πριν καν μπει ο Σεπτέμβρης θα πρέπει να κλείσουν κάποια κεφάλαια που τους κρατάνε πίσω και δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν. Η υπερανάλυση και η καταστροφολογία φτάνει στο τέλος του.

Δείτε ποια είναι αυτά τα ζώδια

Ταύρος

Τους τελευταίους μήνες προσπαθείτε επίμονα να διατηρήσετε τις ισορροπίες σε μια κατάσταση που, στην πραγματικότητα, δεν μπορούσε να παραμείνει σταθερή για πάντα. Η επιμονή και η αφοσίωσή σας είναι δύο από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά σας, όμως κάποιες φορές σας κάνουν να παραμένετε προσκολλημένοι σε καταστάσεις, ανθρώπους ή υποχρεώσεις ακόμη κι όταν έχουν πάψει να σας προσφέρουν κάτι ουσιαστικό.

Καθώς πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, φαίνεται πως έρχεται η στιγμή να κάνετε ένα βήμα πίσω και να δείτε πιο καθαρά μια δύσκολη κατάσταση που αφορά την οικογένεια, το σπίτι ή τις σταθερές βάσεις της καθημερινότητάς σας. Ίσως χρειαστεί να αποστασιοποιηθείτε από έναν ρόλο που έχετε αναλάβει για πολύ καιρό ή να πάψετε να προσπαθείτε να διορθώσετε κάτι που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.

Το σημαντικό είναι πως, αφήνοντας πίσω σας ένα βάρος που δεν ήταν ποτέ δικό σας να σηκώσετε μόνοι, θα νιώσετε σχεδόν αμέσως μεγαλύτερη ελευθερία και ανακούφιση.

Λέων

Ήρθε η στιγμή να σταματήσετε να αναζητάτε την επιβεβαίωση ανθρώπων που δεν μπορούν να αντιληφθούν ολόκληρη την εικόνα. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μια φιλική σχέση ή ένας στόχος που για μεγάλο διάστημα απορροφούσε όλη την ενέργεια και τον χρόνο σας φαίνεται πως ολοκληρώνει πλέον φυσικά τον κύκλο του.

Μην αντιμετωπίσετε αυτή την αλλαγή ως αποτυχία. Το γεγονός ότι ένα όνειρο ή ένα σχέδιο που κάποτε σας ενθουσίαζε δεν σας εκφράζει πια, σημαίνει απλώς ότι έχετε αλλάξει και έχετε εξελιχθεί. Δεν χρειάζεται να κρατηθείτε με το ζόρι από κάτι που έχει ήδη ολοκληρώσει τον σκοπό του.

Αφήστε αυτό το κεφάλαιο να κλείσει ήρεμα, χωρίς εξηγήσεις, εντάσεις ή περιττές σκηνές. Μπροστά σας ανοίγεται μια νέα περίοδος, στην οποία θα αισθάνεστε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας, τις επιλογές σας και κυρίως για το ποιοι πραγματικά είστε.

Σκορπιός

Τα standards που έχετε στις σχέσεις και την επαγγελματική σας ζωή αλλάζουν ριζικά. Σκορπιέ, φαίνεται πως φτάνετε στο τέλος μιας μακράς περιόδου κατά την οποία ανεχτήκατε καταστάσεις με ελάχιστη προσπάθεια, μπερδεμένα μηνύματα και συμπεριφορές που σας ανάγκασαν να θυσιάζετε την εσωτερική σας ηρεμία.

Αυτή τη φορά, όμως, δεν θα αγνοήσετε τα σημάδια. Η «έξοδος» βρίσκεται μπροστά σας και είστε πλέον έτοιμοι να την επιλέξετε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Δεν χρειάζεται να επιμένετε σε ανθρώπους ή καταστάσεις που σας εξαντλούν, μόνο και μόνο επειδή κάποτε είχαν σημασία για εσάς.

Μέχρι να μπει ο Σεπτέμβριος, θα έχετε αρχίσει να απομακρύνεστε από ό,τι σας απορροφά ενέργεια και δεν σας προσφέρει ουσιαστική ανταπόδοση. Και αυτή η αποδέσμευση θα δημιουργήσει χώρο για νέες σχέσεις και συνεργασίες, όπου θα υπάρχει περισσότερη ισορροπία, αμοιβαιότητα και πραγματικό ενδιαφέρον.

Υδροχόος

Για εσάς, η μεγάλη αλλαγή έρχεται όταν αποφασίζετε να σταματήσετε να ζείτε τα πάντα μέσα στο μυαλό σας. Για πολύ καιρό περιμένατε την «ιδανική στιγμή», αναλύατε ξανά και ξανά κάθε πιθανή κίνηση και ίσως είχατε την αίσθηση ότι παρακολουθείτε τη ζωή σας από απόσταση, αντί να συμμετέχετε πραγματικά σε αυτή.

Αυτός ο κύκλος της υπερανάλυσης φαίνεται πως φτάνει πλέον στο τέλος του. Δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις ούτε να γνωρίζετε εκ των προτέρων πού θα σας οδηγήσει κάθε απόφαση. Η συνεχής σκέψη και ο σχεδιασμός δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εμπειρία.

Σταδιακά αφήνετε πίσω σας την ανάγκη να περιμένετε την κατάλληλη στιγμή και περνάτε στη δράση. Είναι η περίοδος που επιτρέπετε στον εαυτό σας να δοκιμάσει, να ρισκάρει, να κάνει λάθη και, κυρίως, να απολαύσει όσα συμβαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τα έχει όλα υπό έλεγχο.

Πηγή: bovary.gr