Νατάσα Θεοδωρίδου: Η όμορφη καλοκαιρινή στιγμή με την κόρη της Χριστιάνα
Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές απολαμβάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου, παρά το γεμάτο πρόγραμμα των εμφανίσεών της, φροντίζοντας να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Μετά από μια σειρά επιτυχημένων συναυλιών στην Αθήνα, η δημοφιλής ερμηνεύτρια κατάφερε να βρει λίγο χρόνο για ξεκούραση, συνδυάζοντας τις δικές της διακοπές με εκείνες της κόρης της, Χριστιάνας Μπέτα.
Η Νατάσα Θεοδωρίδου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα όμορφο και δροσερό φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη θαλασσινή εξόρμηση που πραγματοποίησε μαζί με την κόρη της.
Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε την ιστορία της Χριστιάνας Μπέτα, η οποία είχε γράψει «η ζωή μου», συνοδεύοντάς την με τη δική της τρυφερή αφιέρωση:
“Λουλούδι μου”
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