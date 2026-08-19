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Νατάσα Θεοδωρίδου: Η όμορφη καλοκαιρινή στιγμή με την κόρη της Χριστιάνα

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THESTIVAL TEAM

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Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές απολαμβάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου, παρά το γεμάτο πρόγραμμα των εμφανίσεών της, φροντίζοντας να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων συναυλιών στην Αθήνα, η δημοφιλής ερμηνεύτρια κατάφερε να βρει λίγο χρόνο για ξεκούραση, συνδυάζοντας τις δικές της διακοπές με εκείνες της κόρης της, Χριστιάνας Μπέτα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα όμορφο και δροσερό φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη θαλασσινή εξόρμηση που πραγματοποίησε μαζί με την κόρη της.

Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε την ιστορία της Χριστιάνας Μπέτα, η οποία είχε γράψει «η ζωή μου», συνοδεύοντάς την με τη δική της τρυφερή αφιέρωση:

“Λουλούδι μου”

Νατάσα Θεοδωρίδου Χριστιάνα Μπέτα

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