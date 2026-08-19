Η στιγμή που αυτοκίνητο καρφώνεται σε περιπολικά σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ

Τη δραματική στιγμή που ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε δύο περιπολικά, ενώ αστυνομικοί βρίσκονται στην άκρη αυτοκινητοδρόμου για να διαχειριστούν άλλο τροχαίο, καταγράφει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία της Γιούτα (UHP).

Στα πλάνα φαίνονται τα περιπολικά σταματημένα στον αυτοκινητόδρομο I-15, στην κομητεία Μπίβερ. Ξαφνικά, ένα διερχόμενο όχημα χάνει τον έλεγχο και κατευθύνεται προς το σημείο όπου βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις. Μέσα σε δευτερόλεπτα πέφτει με δύναμη πάνω στα οχήματα της Τροχαίας της Γιούτα και του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μπίβερ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου, την ώρα που οι αστυνομικοί είχαν κληθεί στον I-15 εξαιτίας ανατροπής οχήματος.

A Utah deputy and a trooper were responding to a crash when a driver swerved off the road and slammed into their patrol cars. https://t.co/efoKWRZxDa pic.twitter.com/IYMP17MoHK — ABC News (@ABC) August 19, 2026

Όπως μεταφέρουν τοπικά ΜΜΕ, ωστόσο, υπήρξε και συνέχεια: λίγες στιγμές μετά τη συγκεκριμένη σύγκρουση, τρίτο όχημα ανατράπηκε και κατέληξε στις λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τον νότο.



Η σύγκρουση και το επακόλουθο τροχαίο προκάλεσαν τον τραυματισμό αρκετών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός βοηθού σερίφη, που μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.



Με αφορμή το βίντεο, η Τροχαία της Γιούτα απηύθυνε νέα έκκληση στους οδηγούς να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις καιρικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι τα όρια ταχύτητας έχουν καθοριστεί για «ιδανικές συνθήκες» και ότι όταν βρέχει απαιτείται χαμηλότερη ταχύτητα. «Όταν βλέπετε φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν, ΚΟΨΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ και ΑΛΛΑΞΤΕ ΛΩΡΙΔΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά η UHP.