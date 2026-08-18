Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ για τη διερεύνηση της τραγωδίας – Η διπλή αποστολή και το ενδεχόμενο που εξετάζεται

Ειδική ομάδα πέντε στελεχών της ΕΛΑΣ αναλαμβάνει να διερευνήσει τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή στον 55χρονο πιλότο Γιώργο Ράικο και στο νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, τον Αλεξάντερ Κρόμι και τη Μαρί Έμπερτ.

Σύμφωνα με το newsit.gr, στην ομάδα συμμετέχουν δύο αξιωματικοί του λεγόμενου «ελληνικού FBI» και τρία στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων.

Με εισαγγελική εντολή που δόθηκε το πρωί της Τρίτης, ο φάκελος για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο πέρασε από την Πυροσβεστική στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας, ενώ η ειδική ομάδα που συγκροτήθηκε έχει διπλή αποστολή: αφενός τη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων και αφετέρου τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των πορισμάτων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η διπλή αποστολή της ειδικής ομάδας

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αξιωματικοί αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, στελέχη της εταιρείας που διαχειριζόταν το μοιραίο Bell 206, καθώς και από ειδικούς σε θέματα πτήσεων και ελικοπτέρων.

Παράλληλα, στον φάκελο της υπόθεσης θα συμπεριληφθούν τα πορίσματα από τις αυτοψίες της Πυροσβεστικής και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, προκειμένου όλα τα διαθέσιμα στοιχεία να εξεταστούν συνδυαστικά και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Στο μικροσκόπιο το ουραίο στροφείο

Από τα πρώτα στοιχεία και την αξιολόγηση των δεδομένων, κυρίως του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί πραγματογνώμονες, προκύπτουν ενδείξεις που στρέφουν την έρευνα και στο ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του ουραίου στροφίου του ελικοπτέρου.

Κρίσιμο στοιχείο θεωρείται η κίνηση του Bell 206 κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του. Στα διαθέσιμα βίντεο φαίνεται ότι, περίπου τρία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα.

Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από τους πραγματογνώμονες, χωρίς, πάντως, στο παρόν στάδιο να μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της συντριβής. Το ελικόπτερο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο.

Δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση

Οι σοροί των τριών επιβαινόντων εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα DNA προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίησή τους.

Για τον σκοπό αυτό, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με συγγενείς του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία και αναμένεται να ληφθούν συγκριτικά δείγματα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η ταυτοποίηση των δύο Βρετανών.

Το ταξίδι του μέλιτος στη Σίφνο που κατέληξε σε τραγωδία

Ο 30χρονος Αλεξάντερ Κρόμι και η 31χρονη Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι ζούσαν στο Λονδίνο, είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Το ζευγάρι είχε ναυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για να μεταφερθεί από την Αττική στη Σίφνο, όπου θα ξεκινούσε τις διακοπές του. Το Bell 206 συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/08), λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Μαζί τους έχασε τη ζωή του ο χειριστής Γιώργος Ράικος, έμπειρος πιλότος με πολυετή πτητική εμπειρία. Η έρευνα βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με το βιντεοληπτικό υλικό, τα ευρήματα από τα συντρίμμια και τις καταθέσεις των μαρτύρων να αποτελούν βασικά κομμάτια για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών της μοιραίας πτήσης.

Πηγή: newsit.gr