Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ενα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή του Βασίλη Σπανούλη. Η απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αρη φέρνει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά του, καθώς η Θεσσαλονίκη θα αποτελεί πλέον τη δεύτερη βάση του. Οι προπονήσεις, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και οι αυξημένες απαιτήσεις της νέας θέσης θα τον κρατούν το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας στην πόλη του Βορρά. Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά την καθημερινότητα της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολυμπία Χοψονίδου δεν θα μετακομίσει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη και τα έξι παιδιά τους θα παραμείνουν στην Αθήνα, καθώς εκεί βρίσκονται το σχολείο, οι δραστηριότητες και όλες οι υποχρεώσεις τους.

Ο 16χρονος Θανάσης, ο 14χρονος Βασίλης, ο 13χρονος Δημήτρης, η 11χρονη Αιμιλία, η οκτάχρονη Αναστασία και η εξάχρονη Αλεξάνδρα έχουν πλέον το δικό τους πρόγραμμα, γεγονός που καθιστά μια μετακόμιση ιδιαίτερα δύσκολη. Μια τόσο μεγάλη αλλαγή θα ανέτρεπε τις ισορροπίες της οικογένειας και, προς το παρόν, δεν βρίσκεται στα σχέδιά τους. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ζευγάρι θα ζει χωριστά. Οπως όλα δείχνουν, η απόσταση Αθήνας – Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται συχνά και από τους δύο. Η Ολυμπία, άλλωστε, έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τη Θεσσαλονίκη, αφού εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Εκεί μένουν αγαπημένα της πρόσωπα, συγγενείς και φίλοι, γεγονός που κάνει κάθε επίσκεψή της ακόμη πιο ευχάριστη.

Από την άλλη, όσοι γνωρίζουν καλά τον Β. Σπανούλη ξέρουν πως δεν μπορεί να μείνει για πολύ μακριά από την οικογένειά του. Με την πρώτη ευκαιρία, είτε σε κάποιο ρεπό είτε σε μια αγωνιστική διακοπή, θα επιστρέφει στην Αθήνα για να περνά χρόνο με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Η οικογένεια ήταν πάντοτε η απόλυτη προτεραιότητά του και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει όσο απαιτητικό και αν είναι το νέο επαγγελματικό του πρόγραμμα.

Το φετινό καλοκαίρι η οικογένεια Σπανούλη επέλεξε την Πάρο για τις διακοπές της. Το ζευγάρι, πέρα από τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που μοιράστηκε με αφορμή τα γενέθλια της κόρης του, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Η νέα σεζόν, λοιπόν, θα τους βρει να μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα σε δύο πόλεις. Από τη μία η Θεσσαλονίκη, όπου ο V-Span καλείται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της προπονητικής του διαδρομής στον πάγκο του Αρη. Από την άλλη η Αθήνα, όπου θα συνεχίσει να χτυπά η καρδιά της οικογένειάς του. Και, όπως φαίνεται, παρά τα συνεχόμενα ταξίδια και τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, το ζευγάρι έχει ήδη βρει τη «συνταγή» ώστε τίποτα να μην αλλάξει στις ισορροπίες που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: real.gr