Νέο παρατεταμένο κύμα καύσωνα προ των πυλών – Έρχονται θερμοκρασίες έως 40°C

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στη χώρα, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινός τις επόμενες ημέρες και τις θερμές αέριες μάζες να ενισχύονται σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Σήμερα, οι χαμηλές εντάσεις των ανέμων σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία δημιουργούν τοπικά χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, θα επικρατήσει αστάθεια κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ μόνο στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης τοπικές νεφώσεις και μπόρες κυρίως στις γύρω ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Από την Πέμπτη, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όμως, θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, το Σάββατο, την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικά θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται για αρκετές ημέρες. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, με την κλασική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.