Λάρισα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε υπόγειο – Φαίνεται πως είχε πεθάνει τουλάχιστον πριν από… ενάμιση χρόνο

Ένα σοκαριστικό και συνάμα θλιβερό γεγονός έλαβε χώρα στην πόλη της Λάρισας και πιο συγκεκριμένα στην οδό 28ης Οκτωβρίου, καθώς οι Αρχές εντόπισαν νεκρή γυναίκα, 60 ετών, σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η θανούσα είχε αφήσει προ πολλού την τελευταία της πνοή, ενώ στο σημείο δεν προσήλθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περισυλλέξει τη σορό, αλλά μεταφέρθηκε απευθείας μέσω οχήματος γραφείου τελετών.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που ραγίζει καρδιές και περικλείει λίγο-πολύ τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν μοναχικοί άνθρωποι, καθώς αποκλειστική μαρτυρία καταδεικνύει ότι πιθανότατα η άτυχη γυναίκα βρισκόταν νεκρή για διάστημα τουλάχιστον ενάμιση έτους.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, η οποία δήλωσε πως «είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024. Ήταν μία μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της».

Η 60χρονη είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ειδοποιήθηκε για το δυσάρεστο γεγονός.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα, ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια, αλλά και η περίοδος του θανάτου, με περαιτέρω πληροφορίες να αναμένονται προσεχώς.